PEC wil Freire: ‘Komende dagen meer duidelijkheid’

,,Ik ga niet ontkennen dat wij belangstelling hebben voor Nicolas Freire. De komende dagen zal daar meer duidelijkheid over komen. Meer wil kan en wil ik er op dit moment niet over kwijt”, aldus Nijkamp.

PEC Zwolle volgt de Argentijnse linkspoot, die tevens in het bezit is van een Italiaans paspoort, al langer. Nijkamp liet vorige maand echter weten dat hij Freire voor PEC ‘onhaalbaar’ was. Met welke constructie de eredivisionist zijn handtekening denkt te kunnen bemachtigen, is nog niet duidelijk.