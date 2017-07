PEC Zwolle bekijkt oude bekende van Van ’t Schip

Curtis Good is bij PEC Zwolle in beeld om de defensie te versterken. De centrale verdediger, die bij Melbourne Heart samenwerkte met hoofdtrainer John van ’t Schip, komt momenteel uit voor de reserves van Newcastle United.

Technisch directeur Gerard Nijkamp was vorige week in Engeland om de eenmalige Australische international te bekijken. PEC onderneemt pogingen om Good op korte termijn een stage te laten afwerken in Zwolle.

Lam

Naast de 24-jarige linkspoot wordt ook Thomas Lam door PEC als potentiële versterking voor de achterhoede gezien. Hij werd een jaar geleden door de Zwolse eredivisionist verkocht aan Nottingham Forest, maar kwam dit jaar sporadisch in actie voor de club uit het Championship. Lam verdween na een sterke start in februari uit het elftal bij Nottingham.

,,Het is niet zo dat we in gesprek zijn met die club”, stelt Nijkamp. ,,Thomas heeft een nieuwe trainer bij Nottingham. Daardoor dienen zich wellicht nieuwe kansen voor hem aan, maar het zou raar zijn als we hem niet op het lijstje hebben staan. Hij heeft zich in Zwolle heel goed ontwikkeld.”

Diepgang

De technisch directeur hoopt naast een centrumverdediger, die het liefst ook als linksback uit de voeten kan, tevens nog een vleugelspits met diepgang aan de selectie toe te voegen. ,,Maar om ons op die positie te kunnen versterken, moeten er eerst spelers vertrekken.”

Ted van de Pavert is mogelijk de eerste speler die PEC Zwolle verlaat. De mandekker die vorig jaar transfervrij overkwam van De Graafschap heeft van de clubleiding toestemming gekregen om een tijdelijke overstap naar de VVV te bespreken. Voor Van de Pavert bestaat ook belangstelling uit Turkije.

Kvida