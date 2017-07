PEC Zwolle gaat niet in zee met Curtis Good

Talent Philippe Sandler geniet: 'Ik probeer alles zo leuk mogelijk te maken'

28 juli Philippe Sandler is het zonnetje in huis bij PEC Zwolle. Tijdens de training, voor de lens van de fotograaf of achter de tafeltennistafel (waar geen teamgenoot hem naar eigen zeggen kan verslaan) is de lange verdediger (20) altijd in voor een dolletje. ,,Ik ben wel een genieter", zegt Sandler. ,,In alles wat ik doe, probeer ik het zo leuk mogelijk te maken."