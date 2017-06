PEC Zwolle haalt Erik Bakker terug

,,Ik vind het heel erg mooi om weer in Zwolle terug te keren, aangezien ik hier al eens een prettige tijd heb gehad", stelt Bakker op de site van zijn nieuwe club. De speler vertrok in 2011 uit Zwolle, met 136 officiële wedstrijden in de benen.

,,In Leeuwarden speelde ik de afgelopen seizoenen nagenoeg alle wedstrijden en ben ik in de loop van de tijd aanvoerder van het team geworden. Om zelf een volgende stap in mijn ontwikkeling te zetten, wilde ik graag weer in de Eredivisie actief zijn. Dat uitgerekend PEC Zwolle mij deze kans biedt, doet me ontzettend goed. Ik heb dan ook ontzettend zin in het nieuwe seizoen.”