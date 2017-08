PEC Zwolle herstelt zich op tijd tegen Roda JC

Het is dat Dirk Marcellis in de extra tijd van de eerste helft koppend voor 1-1 zorgde, want anders was PEC Zwolle onder begeleiding van een hels fluitconcert richting kleedkamer afgedropen. De ploeg van trainer John van 't Schip speelde slordig, bloednerveus. Verkrampt zelfs. De 0-1 van Gustafson was logisch, een tweede en derde Roda-treffer ook. Alleen die vielen niet, waardoor Marcellis PEC Zwolle met een goed gevoel kon laten rusten. Hij kopte raak uit een hoekschop.