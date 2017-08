'PEC Zwolle is in alles de perfecte stap voor mij'

,,Toen ik hier op gesprek ging met de trainer en de technisch directeur in hotel Lumen voelde dat al als thuiskomen. Ik liep langs het stadion en kwam een hoop bekenden tegen. Bij de eerste training merkte ik dat de mensen op kantoor en in de medische staf er nog zaten. De club is wel duidelijk gegroeid. Er zitten meer mensen, de faciliteiten zijn beter en het stadion is in de afgelopen zes jaar uitgebreid. PEC heeft altijd in mijn hoofd gezeten. Ik heb hier de jeugdopleiding doorlopen. In mijn zes jaar bij Cambuur ben ik de club altijd blijven volgen. Het niveau, de manier van voetballen, de gemoedelijke sfeer, Zwolle is eigenlijk in alles de perfecte stap voor mij. Mijn ouders wonen in Koekange, hier twintig minuten vandaan. Ik woon nog in Groningen, maar ik verhuis in oktober naar Zwolle.”

Bliksemstart

,,Als je naar ons programma kijkt, spelen we in de eerste zeven ronden wedstrijden waarin we punten kunnen en in sommige zelfs moeten pakken. Bij Cambuur liepen we in het jaar van de degradatie na een slechte start continu achter de feiten aan. Een slechte start voel je het hele seizoen. Kijk naar PEC vorig jaar. Er waren ook ploegen die de eerste drie wedstrijden wonnen. Dan kun je haast niet meer degraderen, want je zit je er zo lekker in. Je kunt zonder spanning en lekker onbevangen spelen. Dan kun je een keer verliezen, je pakt ook nog eens wat punten. Maar je blijft boven de streep. Niemand maakt zich druk. Wat dat betreft wordt onze competitiestart en de eerste wedstrijd tegen Roda JC ontzettend belangrijk.”

Arne Slot

,,Met Cambuur heb ik drie jaar in de eredivisie gespeeld. Na de degradatie in 2016 vond ik het vervelend om weer in de Jupiler League te spelen. Ik heb de club toen ook verteld dat ik weer naar de eredivisie wilde. We hadden afgelopen seizoen echt een goed team. Het niveau op de trainingen lag, mede door onze staf, ontzettend hoog. Ik heb ontzettend veel van assistent-trainer Arne Slot geleerd. Dat deed ik al toen we samen bij FC Zwolle speelden. Hoe hij naar voetbal kijkt, hoe hij zich daarin ontwikkelt en ook hij dat kan brengen.. Hij heeft het in zich om een grote trainer te worden. Onder hem en Sipke Hulshoff gingen we echt op een hoog niveau trainen. Daarom is het zo jammer dat we niet gepromoveerd zijn.”

Tropenjaren

,,Bij PEC gaat het vooralsnog prima. In korte tijd is al veel duidelijkheid geschept over onze manier van spelen. Iedereen weet wat we met en zonder bal willen. Dat is het belangrijkste van de voorbereiding. Aan de uitvoering daarvan werk je het hele seizoen door. Ik hoop in ieder geval dat we het vorige seizoen verbeteren. Ik heb daar absoluut vertrouwen in. Daarvoor ben ik ook naar Zwolle gekomen. PEC is zelfs een keer zesde geëindigd. Dan leef je boven je stand. Vorig seizoen leefde de club weer onder de stand. Als we ergens daar tussenin uitkomen, is dat prima. Mensen zijn verwend geweest hier. Als we tiende worden, mag dat niet als een rotjaar worden gezien. Het is het gevaar van de tropenjaren hier. Laten we niet vergeten dat we zes jaar geleden nog in de Jupiler League speelden. Je moet geleidelijk klimmen op de ranglijst. Dat gaat met ups en downs. De ups heeft PEC gehad en de down was hopelijk alleen vorig seizoen.”

Penaltykoning