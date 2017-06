‘PEC Zwolle opent seizoen tegen VVV, GA Eagles naar Utrecht’

PEC Zwolle opent het seizoen in de eredivisie op zaterdag 12 augustus met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde VVV-Venlo. Dat blijkt uit een zaterdagavond uitgelekt conceptprogramma van de nieuwe competitie, wat door de KNVB overigens betiteld is als onjuist.

De voetbalbond heeft zich gedistantieerd van het conceptprogramma en spreekt in een reactie van een ‘onjuist programma’ voor eredivisie en eerste divisie. Op Twitter stelt de KNVB: ‘Er circuleert een conceptprogramma betaald voetbal dat onjuist is. Dinsdag maken we het echte programma bekend.’

Mocht er wél een kern van waarheid in het conceptprogramma zitten dan gaat PEC Zwolle een week later op zaterdag 19 augustus op bezoek bij Ajax. De derde speelronde speelt PEC op vrijdag thuis tegen FC Groningen. PSV is op 29 oktober te gast in Zwolle, Feyenoord komt op 24 december naar het Mac3Park Stadion, terwijl Ajax op 15 april afreist naar Zwolle.

