PEC Zwolle praat met VVV-Venlo over Van de Pavert

Gerard Nijkamp, technisch directeur van PEC Zwolle, bevestigt de belangstelling van VVV-Venlo voor de 25-jarige Van de Pavert. De Limburgers zijn op zoek naar een nieuwe man voor het centrum van de defensie en zien in de speler van PEC Zwolle de juiste kandidaat om die vacature tijdelijk in te vullen. ,,Ik ben in gesprek met de leiding van VVV over de verhuur van Ted", meldt Nijkamp.