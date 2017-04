PEC Zwolle schiet amper met scherp op doel van Hahn

Dat de scherpte ontbrak bij PEC Zwolle blijkt ook wel uit het aantal mislukte voorzetten. Zestien maal werd de bal voor het doel geslingerd vanaf de flanken, slechts één keer werd een Zwolse kompaan gevonden. PEC schoot daarnaast twaalf keer naast of over het doel van Warner Hahn. In geen enkel eredivisieduel hadden de Zwollenaren dit seizoen vaker het vizier niet op scherp staan. Opvallend was dat juist verdediger Ouasim Bouy betrokken was bij zes kansen van PEC Zwolle, waaronder de assist op de 1-0 van Django Warmerdam. Dat is een persoonlijk eredivisierecord voor Bouy.