PEC Zwolle speelt met Hatto Heim

Bij PEC Zwolle waren er geen verrassende nieuwe gezichten te bekennen in de laatste negentig minuten van het voetbalseizoen. Ja, Bas van Wijnen maakte een week na zijn debuut in de eredivisie bij PSV weer zijn opwachting. Het exponent van de eigen opleiding tekende begin deze maand een contract voor twee jaar. Hij is alvast in goed gezelschap. Dirk Marcellis is de komende drie seizoenen nog in Zwolle te bewonderen. De afzwaaiers Danny Holla, Django Warmerdam en keeper Kevin Begois begonnen hun afscheidsduel in de basis. Begois kreeg na vier jaar trouwe dienst kort voor de pauze zijn verdiende publiekswissel. Een minuut na rust was er het open doekje voor Warmerdam, Holla en Bouy. Een afscheid wat Ron Jans ook weer ten deel viel. Nog vorm de start vam het oefenduel werd de vertrekkend coach in het zonnetje gezet door Hatto Heim dat ruim duizend toeschouwers verwelkomde in Hattem.