PEC Zwolle-verdediger Van Looy: 'Het was soms best moeilijk'

Volledig scherm Sander van Looy. © Pedro Sluiter Foto

Hij heeft selecties zien veranderen. Zelfs de trainer. Maar van een debuut in de eredivisie is het nog niet gekomen. Ja, weet Sander van Looy (20), in de afgelopen jaren heeft hij al veel voorbereidingen bij de hoofdmacht van PEC Zwolle van dichtbij mogen meemaken.

Van Looy, een jonge centrumverdediger uit Epe, heeft de strijd nooit opgegeven. Na vier jaar voluit meetrainen in de zomer hoopt hij dat zijn jarenlange geduld eens wordt beloond. ,,Na het trainingskamp in Epe heb ik een gesprek gehad met de technische staf. Ze zeiden dat we er nu voor moeten zorgen dat ik deze keer ook echt bij de selectie blijf."

Twijfels

Want dat kwartje viel in 2014, 2015 en 2016 telkens de verkeerde kant op. Dat zorgde af en toe voor twijfels. ,,Het is soms best moeilijk geweest, vooral vorig seizoen", erkent Van Looy. ,,Voor mijn gevoel draaide ik een goede voorbereiding. Maar zonder duidelijke reden werd ik weer teruggezet naar de beloften. Toen dacht ik wel: is het nog verstandig om door te gaan bij PEC Zwolle? Moet ik niet een keer ergens anders kijken? Maar de club heeft me altijd een vertrouwd gevoel gegeven. Tot zover pakt mijn keuze om te blijven goed uit. Ik heb altijd het vertrouwen gehouden en mijn best gedaan. Hopelijk werpt dat een keer zijn vruchten af."

In de afgelopen jaren slaagde Van Looy voor zijn trainerscursus TC3, gaf hij training aan de jeugd van Noord Veluwe Boys en behaalde hij zijn marketingcertificaat. Zo heeft hij altijd iets achter de hand, mocht een toekomst als profvoetballer onverhoopt uitblijven.

Goed teken

Maar de voortekenen zijn goed. Vrijdagavond kwam Van Looy in Hattem nog een helft in actie tegen Genclerbirligi (2-0 zege). Daardoor hoefde hij een dag later niet mee naar Hasselt, waar de beloften een oefenwedstrijd speelden tegen Jong Wolverhampton Wanderers (2-3). ,,Dat kun je inderdaad een goed teken noemen. Ik draai de voorbereiding bij het eerste mee tot de start van de competitie in augustus. Daarna volgt een gesprek en besluit de staf of ik wel of niet in de selectie word opgenomen."

Toch neemt niemand hem die weken tussen de gevestigde namen meer af. ,,Ik vind het fantastisch. Hier doe je het voor. Tegen Dwight Lodeweges, mijn voormalige talentencoach, zei ik laatst dat ik niet moe te krijgen ben. Dat komt omdat ik er erg van geniet. Ik heb het gevoel dat ik groei en stappen maak, dat geeft veel energie."

Geen fouten

Dag voor dag werkt Van Looy aan zichzelf. Om completer te worden als verdediger, op alle vlakken. ,,Achterin mag je geen fouten maken, dan moet je er staan", klinkt het wijs. ,,Het gaat om het hele plaatje. Voetballen, verdedigen. Maar ook leiding geven. Ik ben nog hartstikke jong, maar vanuit de verdediging moet ik anderen wel kunnen aansturen."