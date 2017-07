PEC Zwolle verslaat ook Almere City FC

De oefenwedstrijd begon tien minuten later, omdat de spelers van Almere City FC in de file stonden. PEC Zwolle kon geen beroep doen op Bart Schenkeveld, Philippe Sandler, Stef Nijland, Dico Koppers, Younes Namli, Rick Dekker en Wouter Marinus.

Al voor de rust had PEC Zwolle de zege in de tas. Piotr Parzyszek maakte zijn naam als spits waar en scoorde tweemaal. Youness Mokhtar was in de slotseconde van de eerste helft de maker van het derde Zwolse doelpunt.