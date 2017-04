PEC Zwolle werpt blik op Feyenoord, maar dat valt niet mee

ZWOLLE – PEC Zwolle staat zondag voor het aansprekende treffen met Feyenoord. Maar wat een voetbalfeestje had moeten worden in eigen huis, is door het echec van donderdagavond in Limburg verworden tot een cruciaal duel, met aanzienlijke belangen.

De verrassende en totaal onnodige 2-1 nederlaag tegen Roda JC kwam hard aan bij PEC Zwolle. Waar Europees voetbal lonkte, moet het vizier in de laatste vijf weken van de competitie toch vooral weer naar beneden worden gericht.

Grijze middenmoter

Eén punt uit de duels met laagvliegers Excelsior en Roda JC maakt van PEC Zwolle vooralsnog niet meer dan een grijze middenmoter.,,De kater is groot’’, bekende trainer Ron Jans, die zijn basisformatie vrijdag binnen de veilige muren van het Mac3Park Stadion een hersteltraining liet afwerken.

,,We hebben het tegen Roda JC ongelooflijk laten liggen. En dat is niet voor het eerst. Ook vorige maand tegen Willem II was er meer mogelijk geweest en konden we alleen onszelf wat verwijten.’’ Dus blijft er de nodige druk op de ploeg staan. ,,Dat was niet nodig geweest’’, bromde Jans, die van degradatiezorgen niets wil weten.

Overbrugbaar

Feit is dat het gat naar de zestiende plek van Roda JC slechts vijf punten bedraagt. ,,En dat is gewoon overbrugbaar in de laatste vijf duels van de eredivisie’’, rekende aanvoerder Bram van Polen voor. ,,Wij zijn echt nog niet veilig.”

Want in circus eredivisie lijkt dit seizoen niets te gek en de meest krankzinnige uitslagen verschijnen niet zelden op het bord. PEC Zwolle heeft met uitduels tegen FC Groningen en PSV en thuisbeurten tegen Feyenoord, Heracles en Heerenveen een loodzwaar programma voor de boeg.

Immers, in de eerste helft van de competitie bleef de Zwolse teller op nul punten staan tegen die vijf opponenten. Ook werd er geen doelpunt gemaakt door PEC. ,,Maar PEC voor de winterstop en PEC erna is een groot verschil’’, wenste Jans niet te gaan doemdenken.

Titelrace

Zondag wacht Feyenoord, dat de laatste vier duels op het Zwolse kunstgras verloor. ,,Er staat veel druk op deze wedstrijd’’, weet Jans. ,,Voor Feyenoord in de titelrace. En ook wij hebben de punten nodig. Feyenoord speelt hier niet graag op het kunstgras. Er liggen zeker mogelijkheden voor ons.’’