Ron Jans is liefhebber van duels met Excelsior

Sinds de zomer van 2014 is Excelsior de enige opponent in de eredivisie waartegen PEC Zwolle geen enkele keer verloor (drie keer winst, twee keer gelijk).

PEC Zwolle is in de laatste acht eredivisiewedstrijden ook ongeslagen tegen Excelsior. Op 4 oktober 1986 verloor PEC voor het laatst van de Rotterdammers (2-3). Vorig seizoen was PEC Zwolle met 3-0 de baas in eigen huis, dankzij drie treffers van voormalig Excelsior-speler Lars Veldwijk. Het was de grootste thuiszege op de Kralingers ooit in de eredivisie.