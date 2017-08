Ryan Thomas: begeerd middelpunt van PEC Zwolle

Dat Ryan Thomas zich in zijn vijfde seizoen in Zwolle eindelijk vanaf de start van de competitie mag uitleven op het middenveld, heeft hij naar eigen zeggen ook een beetje aan Danny Holla te danken. De controleur miste vorig seizoen het laatste competitieduel met PSV vanwege een schorsing. Trainer Ron Jans had zich met PEC een week eerder veilig gespeeld en gunde Thomas de vacante positie. De Nieuw-Zeelander dartelde vervolgens door het Philips-Stadion. PEC bezweek weliswaar in het laatste kwartier (4-1), maar Thomas boekte in Eindhoven een persoonlijke zege.

Dat besefte hij toen Gert-Peter de Gunst na afloop een arm om hem heen sloeg en zei dat hij op het middenveld hoorde. ,,Ik ga het er met de nieuwe trainer over hebben”, fluisterde de assistent-coach hem in. Zo gezegd, zo gedaan. Thomas blonk met Nieuw-Zeeland ook uit tijdens de Confederations Cup, op het middenveld. Eenmaal terug in Zwolle was hij verlost van de zij- en achterlijn. ,,Ik heb in al onze oefenwedstrijden alleen als middenvelder gespeeld”, weet Thomas. ,,Dat bevalt me beter. Dit was vroeger altijd mijn positie. In Nieuw-Zeeland was ik altijd al spelmaker, maar nadat ik hier kwam was het middenveld vier jaar lang overvol.”

Ruimte

Holla vertrok naar Twente, maar er is ook ruimte voor Thomas gecreëerd op het middenrif. Dat hij in de as op zijn best is, blijkt tijdens de 4-0 oefenzege op Cambuur wel. Het onvermoeibare talent pendelt negentig minuten op en neer. Al na acht minuten heeft hij succes als hij de bal in de bovenhoek schildert. PEC blijft daarna de baas. Met dank aan Thomas. Oefenpot of niet, hij wint al zijn duels, bepaalt het tempo en de richting van bijna alle Zwolse aanvallen. ,,De trainers steunen me ook op deze positie. Net als Erik Bakker. Zij geven me de vrijheid om te doen waar ik goed in ben.”

Dat lukt Thomas steeds langer. ,,Ik kan eindelijk de negentig minuten volmaken. Dat was de uitdaging ook. In de drie wedstrijden hiervoor was ik uitgeput.”

Fysiek is hij gegroeid. In zijn eerste jaren was Thomas wellicht ook nog te iel om zich als middenvelder staande te houden in de eredivisie. Dat is nu geen issue meer. Hij heeft de voorbije jaren aan spiermassa gewonnen. Al wordt er in Engeland nog wel getwijfeld aan zijn fysieke gesteldheid, onthult hij. ,,Tijdens de Confederations Cup was er contact met een Engelse club. Die haakte uiteindelijk af. Ze wilden de som niet betalen omdat ze twijfelden aan mijn fysiek. Wat ik dacht? Dat ik afgelopen seizoen maar drie wedstrijden gemist heb.”

Interesse

Thomas haalt zijn schouders op. De dynamische middenvelder weet dat hij de afgelopen jaren interesse van Engelse clubs heeft aangewakkerd, maar ook deze transferperiode ging zijn vurige wens op de Premier League te betreden nog niet in vervulling. Dus tekende hij nog maar een keer bij in Zwolle.