Ryan Thomas: 'We zien wel wat er gebeurt'

De 22-jarige Nieuw-Zeelander kende een langere zomer dan zijn teamgenoten. Met zijn land nam hij deel aan de Confederations Cup in Rusland, Thomas speelde drie puike partijen tussen de grote namen.

Belangrijkste vraag voor de PEC-supporters is nu hoe de toekomst van Thomas eruitziet. Blijft hij in Zwolle? Of gaat hij voor het verstrijken van de markt nog naar een andere club? Beloftes durft de aanvallende middenvelder niet te doen.

Er is nog geen concrete belangstelling, maar de transferzomer duurt nog lang. In principe kan morgen de juiste club op de stoep staan. Dat weet Thomas, dat weet PEC Zwolle en dat weten de fans stiekem ook.

Thomas: ,,We zien wel wat er gebeurt. Ik wil mezelf ook geen druk opleggen. Het is fifty-fifty. Aan de ene kant wil ik ons mindere seizoen een positief vervolg geven, ook tegenover de supporters. Ik vind het belangrijk om me aan de fans te laten zien. Maar als de juiste kans zich voordoet, ambieer ik de stap omhoog. Hoe mijn toekomst er bij PEC Zwolle ook uitziet, het moet voor alle partijen de juiste beslissing zijn.”

Nijland