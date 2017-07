Sandler ontbreekt bij rentree PEC Zwolle in stadion

Vanwege werkzaamheden aan het veld was het stadion in de eerste drie weken van de voorbereiding niet te gebruiken. Daarom week PEC Zwolle uit naar fraaie natuurgrasvelden in de regio. Eerst twee weken Wijthmen, de laatste week in Epe, op het terrein van SV Wissel.

Liesklachten

Tijdens de maandagtraining in het stadion was Philippe Sandler niet van de partij. De jonge verdediger kampt met lichte liesklachten en trainde uit voorzorg binnen. Het is niet bekend of Sandler morgenavond inzetbaar is. Dan oefent PEC Zwolle in eigen stadion om 19.30 uur tegen Almere City FC.