Saymak: 'Alleen een transfer als het mij past'

Het leven lacht Mustafa Saymak weer toe. De middenvelder van PEC Zwolle is eindelijk blessurevrij en vol vertrouwen. De stap naar een andere club is altijd aan de orde, maar Saymak gaat niet in op het eerste de beste aanbod. ,,Er is ook nog niets concreet.''

Mustafa Saymak is gelukkig getrouwd, trotse vader van kleine Arda maar ook eindelijk weer fit en daardoor onverminderd ambitieus.

,,Ik ben nog speler van PEC omdat het te gezellig is hier in Zwolle, haha. Weet je wat het is? Voor mijn kruisbandblessure was ik een van de dragende spelers. Ik had een paar sterke seizoenen gedraaid. Daardoor werd ik steeds met clubs in verband gebracht en leek ik te worden verkocht. 2015 was cruciaal, omdat ik nog een jaar contract had. Voor zowel mij als voor de club was het contract uitdienen en transfervrij vertrekken niet het gewenste scenario. Op dat moment waren ook meerdere clubs in Nederland geïnteresseerd. FC Twente zat daar bijvoorbeeld bij. In de zomer kwam die blessure. Anders had ik hier waarschijnlijk niet meer gezeten."

Relaxed

,,Nee, ik ben niet uitgekeken hier. Maar ik zit vanaf mijn zestiende bij PEC. Ik ben nu 24 jaar. Ik heb nog nooit bij een andere profclub gezeten. Hier is het leuk, relaxed en gezellig. Van andere jongens hoor ik dat het er bij andere clubs echt anders aan toegaat. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Je weet dat je niet tot je 40ste of 50ste voetbalt. Ik wil graag een leuke stap maken, andere mensen ontmoeten en andere dingen zien."

,,Als er een leuke club langskomt, sta ik daar dan ook voor open. Mijn zaakwaarnemer weet dat en PEC ook. Het zou ook mooi zijn voor de club. Zo verdienen ze nog wat aan me. Er is interesse uit Turkije. Ik heb daar al een tijd niets meer over gehoord. Ik ben er ook niet mee bezig. Dat doe ik pas als het echt concreet wordt. Dan ga ik kijken of het bij mij en mijn familie past. Turkije is een groot voetballand, met veel fanatieke supporters. Ik zou wel in mijn vaderland willen spelen. Het moet wel een club zijn die mij aanspreekt. Ik zal PEC niet inruilen voor een club in de tweede divisie daar, ook niet voor een dubbel salaris. Dat is niet mijn stijl."

,,Na vorig seizoen was ik niet klaar voor een stap. Het was geen best jaar, maar ik ben nu in voorbereiding weer op de goede weg. Ik voel me er lichamelijk fit en sterk genoeg voor. Ik streef ernaar mijn oude topvorm te halen. In oefenwedstrijden kun je dat moeilijk meten. Ik ben ambitieus, maar het laten zien dat ik mijn oude niveau kan terugpakken is al een reden waarom ik met plezier bij PEC zal blijven. Als je kijkt naar vorig seizoen, lijkt het wel of de kruisbandblessure mij ver heeft teruggeworpen. Dat heeft ook met het collectief te maken. We hebben voor PEC-begrippen gewoon een slecht seizoen gedraaid. Iedereen is gewend geraakt dat we rond het linkerrijtje spelen. Veel zat tegen."

,,De nieuwe trainer (John van 't Schip, red.) maakt een goede indruk op me. Het is een heel sociale man, met veel kennis. Tactisch ook. De trainer en het team hebben nog geen tegenslagen gehad, maar vooralsnog is het heel prettig werken met de staf. Ik denk dat dat een kracht is van Zwolle. De trainers werken hier altijd heel goed samen. Ik denk dat we een hecht team aan het worden zijn. In augustus zullen we top zijn. Ik heb zin in de competitie."

Pa-pa