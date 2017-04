Saymak en Brock-Madsen keren terug bij PEC Zwolle

Mustafa Saymak en Nicolai Brock-Madsen keren op eerste paasdag terug in de basisformatie van PEC Zwolle. Trainer Ron Jans grijpt daarmee tegen FC Groningen terug op zijn elftal dat in maart drie wedstrijden achtereen mocht starten en een stabiele indruk achterliet.

Saymak werd vorige week tegen Feyenoord nog gepasseerd ten faveure van Django Warmerdam, die met zijn loopvermogen voor extra gevaar moest zorgen in de Rotterdamse achterhoede. Warmerdam speelt tegen FC Groningen weer als linksback. Dat gaat ten koste van Calvin Verdonk, die zondag nog een matige wedstrijd speelde tegen de club waarvan hij is gehuurd.

Hamstringkwetsuur

De tegen Feyenoord nog geschorste Brock-Madsen neemt de plek in van Kingsley Ehizibue, die weliswaar hersteld is van zijn lichte hamstringkwetsuur, maar nog aan de kant blijft. ,,KIngsley zit wel gewoon op de bank’’, aldus Jans, die niet kan beschikken over de al langer geblesseerden Hervin Ongenda, Thanasis Karagounis en Rick Dekker. ,,Het bleek bij King vooral een kwestie van schrik en kramp tegen Feyenoord. De schade valt gelukkig mee.’’

Het duel met FC Groningen is belangrijk voor PEC Zwolle, erkent trainer Jans. Beide ploegen staan in de middenmoot en ontlopen elkaar slechts één schamel puntje. ,,Wij willen ons zo snel mogelijk veilig spelen, het liefste al in Groningen’’, stelt Jans, die meer dan 250 duels als coach op de bank zat bij FC Groningen. ,,Het is een bijzondere wedstrijd voor mij. Ik zet de joker dan ook in en blijf na de wedstrijd in Groningen.’’

Grilligheid

Dat het een lastige opgave wordt, weet Jans ook. Van de veertien eredivisieduels in Groningen wist PEC Zwolle er slechts eentje in een zege om te zetten. Daarnaast is de ploeg van trainer Ernest Faber getergd na de 4-3 nederlaag van vorige week tegen ADO Den Haag. ,,De grilligheid van FC Groningen is een gevaar’’, stelt Jans. ,,Ze hebben voorin aardig wat gevaarlijke jongens lopen en in de omschakeling loert het gevaar voor ons. In Zwolle speelden wij misschien wel de beste eerste helft van het seizoen, maar gingen we wel met een 2-0 achterstand de kleedkamer in. Dat mag ons zondag niet weer gebeuren.’’

De uitbalans van PEC Zwolle is ook na de winterstop nog niet imponerend. In de laatste vijf uitbeurten werd alleen bij aartsrivaal Go Ahead Eagles gewonnen. Drie keer was er een Zwolse nederlaag en ook in Groningen wacht opnieuw natuurgras. ,,FC Groningen is favoriet en moet winnen van PEC Zwolle, vinden ze zelf’’, weet Jans. Het is aan PEC om het tegendeel te bewijzen. De wedstrijd in Groningen begint zondag om 14.30 uur.