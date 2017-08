'Schenkeveld nadert vertrek bij PEC Zwolle'

Schenkeveld ontbrak vrijdag op de besloten training. Volgens zijn zaakwaarnemer Fardy Bachdim had zijn absentie 'medische gronden'. Inmiddels is duidelijk dat de verdediger in de concrete belangstelling staat van een club in het buitenland.

In Zwolle kon Schenkeveld onder de nieuwe trainer John van 't Schip in de voorbereiding op het eredivisieseizoen geen basisplaats afdwingen. Hoewel hij als back een verdienstelijke oefencampagne draaide, geeft Van 't Schip vleugelverdedigers Kingsley Ehizibue (rechts) en Bram van Polen (links) de voorkeur tegen Roda JC.

Reserve

Daardoor zou Schenkeveld in zijn derde seizoen bij PEC opnieuw veroordeeld zijn tot een reserverol. Ook in zijn eerste twee jaar in Zwolle na zijn overstap van Heracles in 2015 was hij, mede door blessures en schorsingen, nooit onbetwiste basisspeler.