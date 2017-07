Spelersinvesteringsfonds levert PEC Zwolle veel geld op

Voorzitter Adriaan Visser laat in zijn column op de website van PEC Zwolle weten dat er 28 certificaten van 40.000 euro zijn verkocht, goed voor een bedrag van 1.120.000 euro. ,,De belangstelling was groter dan verwacht", schrijft de preses dan ook. Ruim anderhalve maand geleden vertelde Visser dat hij streefde naar minstens 25 verkochte certificaten. Een doelstelling die inmiddels is behaald.

Visser: ,,De eerste resultaten zijn al zichtbaar, want tot op heden bestaat de groep voor honderd procent uit voetballers die bij ons onder contract staan. Dit houdt overigens niet in dat huurspelers geen optie meer zijn. Alleen dient de balans in de selectie wel evenwichtig te zijn. Dat is toch wel één van de leerpunten die we uit het vorige seizoen getrokken hebben."