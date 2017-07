Talent Philippe Sandler geniet: 'Ik probeer alles zo leuk mogelijk te maken'

Philippe Sandler is het zonnetje in huis bij PEC Zwolle. Tijdens de training, voor de lens van de fotograaf of achter de tafeltennistafel (waar geen teamgenoot hem naar eigen zeggen kan verslaan) is de lange verdediger (20) altijd in voor een dolletje. ,,Ik ben wel een genieter", zegt Sandler. ,,In alles wat ik doe, probeer ik het zo leuk mogelijk te maken."

Die levensopvatting is alleen maar versterkt doordat jeugdvriend Abdelhak Nouri vanwege ernstige en blijvende hersenschade waarschijnlijk nooit meer zal voetballen. Op zevenjarige leeftijd betraden ze samen de voetbalopleiding van Ajax, waarna ze de volprezen Amsterdamse jeugdtak twaalf jaar lang zij aan zij beklommen.

,,Het nieuws over Appie was ontzettend heftig en pijnlijk", legt Sandler uit. ,,Het heeft me geleerd dat ik alleen maar meer moet genieten op het voetbalveld, omdat het dus kennelijk zomaar over kan zijn. Als ik nu het veld op stap, denk ik ook aan Appie." Kort voor zijn vakantie had Sandler nog contact met Nouri. ,,Via de app. Hij zei dat we vol voor onze kansen moesten gaan dit jaar. Appie bij Ajax, ik bij PEC."

Geen tegengoal

Wrang genoeg is Sandler in de voorbereiding hard op weg de kans te grijpen die zijn voormalige ploeggenoot is ontnomen. PEC Zwolle incasseerde mede door de stabiele optredens van de centrale verdediger nog geen doelpunt in de oefencampagne. Uit de recente formaties kan bovendien opgemaakt worden dat Sandler over twee weken, als PEC Zwolle het in de eerste eredivisieronde opneemt tegen Roda JC, hoogstwaarschijnlijk aan de aftrap verschijnt. ,,Ik heb in bijna alle oefenpotjes in de basis gestaan. Ik sta nu links centraal en dat gaat me redelijk af, ondanks dat ik van nature rechts speel. Deze lijn wil ik doortrekken. Ik denk dat dit het seizoen is dat ik meer moet gaan spelen. Ik weet wat ik kan en twijfel daar niet aan. Ik ben er klaar voor. Kom maar op."

Zijn trainers voorspellen hem een grote toekomst. Sandler is niet alleen lang en krachtig in de lucht, ook zijn snelheid en zijn inspeelpass vormen een wapen. Tijdens trainingen en wedstrijden stuurt de mandekker de bal regelmatig verrassend door de as, waar de vrije back naast hem een logischere bestemming lijkt.

,,Dat is wel een kwaliteit van me. We hebben met Thomas, Bakker, Saymak en Israelsson ook wel de spelers die die ballen goed verwerken. Zij juichen het ook toe."

Door zijn postuur, leeftijd en positie is bij PEC de vergelijking met Eric Botteghin snel gemaakt. De huidige Feyenoorder werkte zich tien jaar geleden vanuit Zwolle naar de Nederlandse top. Daarvoor zal Sandler vooral mentaal nog de nodige stappen moeten maken.

Ajax-thuis

Bij PEC loopt iedereen weg met de extraverte Amsterdammer, maar zijn concentratie wordt wel aangehaald als valkuil. De eerste wedstrijd van 2017 was daar een voorbeeld van, toen Sandler uitgerekend tegen Ajax met een onnodige overtreding op Anwar El Ghazi een achterstand inleidde. Nog geen minuut later liet hij zich gemakkelijk aftroeven door Hakim Ziyech. Wedstrijd beslist. ,,De eerste helft speelde ik goed. Daarna veroorzaakte ik de penalty. Na zo'n momentje had ik vaak moeite de kop erbij te houden. Nu probeer ik me meteen te herpakken. Dat lukt steeds beter."