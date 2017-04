Thomas wint met Nieuw-Zeeland

PEC Zwolle schiet amper met scherp op doel van Hahn

2 april PEC Zwolle had het moeilijk met het zeer compacte Excelsior. Ron Jans zag zijn elftal slechts vier ballen op de Rotterdamse veste schieten. Het laagste aantal in de laatste acht thuisduel in de eredivisie sinds de met 3-1 gewonnen IJsselderby tegen GA Eagles. Destijds schoot PEC vier keer op de goal van keeper Theo Zwarthoed.