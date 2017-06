Trio beloften staat voor officieus debuut bij PEC Zwolle

Naast het debuterende trio zullen zaterdagmiddag ook Mark Bruintjes en Sander van Looy opdraven in de vriendschappelijke wedstrijd tegen de hoofdklasser. Van Looy wacht nog op zijn eerste officiële minuten, maar deed onder meer mee in de oefenwedstrijd tegen Panathinaikos, een jaar geleden in Athene. Mark Bruintjes, een andere centrale verdediger, schopte het zelfs al tot de eredivisie. In februari 2016 viel hij in de slotfase in in het met 3-1 gewonnen thuisduel met Feyenoord.