Uitvallen Marinus is domper bij oefenzege PEC Zwolle

De eerste helft in Hoogenveen was nog wel het aankijken waard. PEC Zwolle kreeg voldoende kansen en scoorde driemaal. Mark Bruintjes, Stef Nijland en Erik Israelsson maakten de doelpunten. Voor Israelsson was het alweer zijn derde goal van de voorbereiding. Zaterdag was de Zweed al tweemaal succesvol tegen SC Genemuiden.