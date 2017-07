Van der Haar: 'Frustrerend om geen doel te hebben'

Want Jong FC Groningen komt dit seizoen opnieuw uit in de derde divisie. PEC Zwolle niet. De beloften uit de Overijsselse hoofdstad worden voorlopig niet toegelaten tot de voetbalpiramide, de amateurclubs staan dat niet toe. En dat zet een lelijke streep door de plannen van PEC Zwolle en Van der Haar. ,,Het is frustrerend om geen doel te hebben", stelt de beloftencoach zaterdag. ,,We wilden volgend seizoen graag instromen. Dat gaat niet door. Anders hadden we kunnen zeggen: we moeten bij de eerste zes eindigen. Maar die doelstelling is nu weg."