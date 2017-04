Van der Hart baalt van duizendste Zwolse tegentreffer

ZWOLLE - Hij had de meeste balcontacten van alle Zwollenaren op het veld. Tien keer ranselde Mickey van der Hart een bal uit het doel, meer dan een keeper in Zwolse dienst in twee jaar op het bord bracht. Het 2-2 gelijkspel tegen Feyenoord leverde een kostbaar winstpunt op in de degradatiestrijd. Toch wist Van der Hart dat hem een slechte nacht zou wachten. ,,Die eerste goal is mijn gewoon fout.’’

Mickey van der Hart doet nooit moeilijk, is realist en oprecht doelman. De beste man van de eerste seizoenshelft van PEC Zwolle ook, maar de laatste weken niet onbetwist. Gisteren bracht de doelman Feyenoord terug in de wedstrijd. Het schot van Steven Berghuis was houdbaar, maar leverde wel de 2-1 op en de duizendste Zwolse tegentreffer in de eredivisie op. ,,Mijn fout, simpel’’, trok Van der Hart zonder schroom het boetekleed aan. Er zat een nare stuit in de bal en de bal bleef dicht bij mijn lichaam, maar ik kan van alles roepen. Feit is dat ik ‘m moet pakken. Wie weet wat er dan mogelijk is.’’

Zonde

Feyenoord kwam binnen het half uur weer in het spoor van een uiterst effectief PEC Zwolle, dat via Queensy Menig en Bram van Polen uit de startblokken schoot (2-0 ). ,,Dit was een fout van Mickey’’, stelde trainer Ron Jans vast. ,,Zonde, want dit kan je punten kosten. Tegen topploegen heb je als PEC Zwolle zijnde een topkeeper nodig, die ook top is. Maar hij heeft zich na dat doelpunt knap hersteld en ons een aantal keren in de wedstrijd gehouden.’’