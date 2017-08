Van Polen merkt weinig van veelbesproken 'zandveld'

Schenkeveld staat voor avontuur in Australië

16:14 Bart Schenkeveld verruilt PEC Zwolle waarschijnlijk voor een avontuur in Australië. De 25-jarige verdediger ontbrak in de wedstrijdselectie voor het duel met Roda JC omdat hij in onderhandeling is met Melbourne City, de club die trainer John van 't Schip de afgelopen vier jaar diende.