Van Polen: Stond nog net niet te juichen

De aanvoerder van PEC Zwolle weet dat zijn ploeg na de 2-1 bij Roda JC nog steeds niet zonder zorgen is. Onnodig. ,,Het wordt weer oppassen. We hebben het hele seizoen geen moment naar boven kunnen kijken. Nu helemaal niet. Sterker, we hebben Roda JC gewoon terug in de strijd geholpen. Het is ongelooflijk dat we in zo'n wedstrijd van deze ploeg verliezen."