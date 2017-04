Van Polen: Wij waren de gelukkigste

,,Het eerste kwartier heb ik wel genoten. We overrompelden Feyenoord helemaal. Ze waren hartstikke zenuwachtig, volgens mij. Ons hele strijdplan pakte perfect uit. En dan scoor ik ook nog eens met buitenkant rechts. Wat een topaanval was dat. Die kan zo in een boekje. Ik was even uitzinnig.’’

Duimschroeven

Dat was snel voorbij toen Feyenoord de duimschroeven aandraaide en de wedstrijd in handen nam. PEC Zwolle kon slechts tegenhouden, merkte Van Polen vanaf de zijlijn op. De aanvoerder viel een uur voor tijd uit met een spierblessure in het bovenbeen. ,,Het voelde niet goed, maar het is even afwachten. Ik hoop dat het meevalt en dat ik op tijd ben gestopt.’’

Compliment