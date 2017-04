Van ’t Schip: rijke ervaring als speler én trainer

ZWOLLE – Met 53-jarige John van ’t Schip stelt PEC Zwolle maandag rond het middaguur een trainer aan die de nodige internationale ervaring meebrengt . Bijna vierhonderd wedstrijden speelde de aanvaller voor Ajax en Genoa, die ook in 41 interlands actief was voor het Nederlands elftal.

John van ’t Schip debuteerde als 17-jarige voetballer in de hoofdmacht van Ajax. Haarlem-uit, het was de wedstrijd waarin Johan Cruijff zijn rentree maakte in Amsterdam. Na zijn debuut in 1981 duurde het nog twee jaar voordat Van ’t Schip een vaste waarde werd. Bij de Amsterdammers grossierde de flankspeler in prijzen: vier landskampioenschappen, drie KNVB-bekers, de Europa Cup II in 1987 en de UEFA Cup in 1992.

'Johnny Gel'

Na de zinderende en gewonnen Europese tweestrijd met Torino verkaste Van ’t Schip naar Genoa. In Stadio Luigi Ferraris speelde de Amsterdammer vier seizoenen. ‘Johnny Gel’, zoals zijn bijnaam luidde omdat zijn haar altijd zo keurig in model zat, kwam tot 41 interlands voor Oranje, waarmee hij in 1988 het Europees kampioenschap won.

Van ’t Schip, die is getrouwd met Daniëlle Oonk en daarmee een schoonzoon van zangeres Willeke Alberti, werd na zijn actieve carrière hoofdtrainer van FC Twente. Ook was hij vier jaar lang assistent-trainer van Marco van Basten bij het Nederlands elftal. Na het EK van 2008 keerde hij terug bij Ajax, waar Van ’t Schip opnieuw de rechterhand werd van Van Basten. In 2010 kwam Van ’t Schip weer op eigen benen te staan als trainer van Melbourne Heart in de Australische A-League.

Australië