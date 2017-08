Van 't Schip ziet PEC 'plankenkoorts en spanning' overwinnen

,,We speelden niet vrijuit. Ik had het idee dat we een beetje last hadden van plankenkoorts. Zaterdag hebben we goed getraind. We hebben wel geprobeerd de spanning er een beetje af te halen door vrij ontspannen te trainen", stelde Van 't Schip.

Kantwisseling

Dat veranderde toen Dirk Marcellis in blessuretijd van de eerste helft de Zwollenaren koppend langszij bracht. Van 't Schip was naar eigen zeggen niet boos in de kleedkamer. ,,Die goal van Dirk was heel belangrijk. Dan ga je kijken waar je nog je voordeel uit kan halen? Ik vond dat we sneller van kant moesten wisselen in balbezit. Dat kan vaak met één pass. We lieten Namli meer naar binnen trekken. Dat hielp ons in de keuzes. De tweede helft speelden we stukken beter."