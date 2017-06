Veel belangstelling voor spelersfonds PEC Zwolle

Middenvelder Namli voor drie jaar naar PEC Zwolle

8 juni PEC Zwolle heeft Younes Namli gestrikt voor volgend seizoen. De 22-jarige middenvelder komt over van Heerenveen. Namli tekent een contract voor drie seizoenen in Zwolle. Bij de Friese club speelde Namli 36 wedstrijden in het eerste elftal.