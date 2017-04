Verdonk na maanden terug in basis PEC Zwolle

Ron Jans heeft een verrassende mutatie in petto in zijn basiselftal van zaterdag (18.30 uur) voor de wedstrijd tegen Excelsior. Calvin Verdonk keert terug in de basis bij PEC Zwolle.

De Feyenoord-huurling vervangt Ryan Thomas. Hij keerde na de zo succesvol verlopen interlands vanwege de weersomstandigheden Down Under te laat terug uit Nieuw-Zeeland.

Verdonk had op 26 november thuis tegen FC Groningen (0-4) voor de laatste keer een basisplaats in de formatie van trainer Jans. Eind december tegen Heracles (3-0 verlies) viel hij na ruim twintig minuten in voor Danny Holla, na de vroege rode kaart voor Bart Schenkeveld. Het was meteen het laatste optreden in de Zwolse ploeg van Verdonk, die dit seizoen twaalf keer aan de aftrap verscheen bij PEC Zwolle.

Tweede plan

Na de winterstop verdween de Feyenoorder naar het tweede plan, nadat hij tijdens het trainingskamp in Spanje fysiek lelijk door het ijs zakte. Verdonk speelde sinds december geen minuut meer in de Zwolse hoofdmacht. Opvallend genoeg werd de verdediger door bondscoach Art Langeler wel geselecteerd voor Jong Oranje. Verdonk debuteerde vorige week in de wedstrijd tegen Jong Finland.

,,Calvin heeft zijn plek zelf afgedwongen’’, verklaarde trainer Ron Jans. ,,Hij heeft de laatste maanden keihard gewerkt en nooit gemokt over zijn reserverol. Calvin had zelf ook in de gaten dat hij zich moest terugvechten na een mindere periode. Dat heeft hij gedaan. Zijn positieve instelling heeft hem teruggebracht in het elftal.’’

Excelsior

Het duel met Excelsior is de aftrap van een week die PEC Zwolle in veilige haven kan brengen in de eredivisie. Komende donderdag staat namelijk ook nog het uitduel met Roda JC op de rol. De rekenmeesters gaan er vanuit dat 34 punten volstaat voor handhaving. Met vier punten in die twee wedstrijden is die missie dan volbracht.

,,Daar streven we wel naar, al kijk ik niet verder vooruit dan Excelsior’’, zegt Jans, die na een pittig seizoen opgelucht adem zal halen als de druk definitief van de ketel is. ,,Het is lekker als we de laatste wedstrijden vrijuit kunnen voetballen. Winst tegen Excelsior kan het keerpunt van dit seizoen worden, waarmee we weer naar boven kunnen kijken in de eredivisie. Maar dat zal lastig genoeg zijn.’’ Excelsior bleef immers ongeslagen in maart en pakte een punt tegen Ajax en AZ. Jans: ,,En er was niets gestolen.’’

Ziekenboeg

De ziekenboeg in Zwolle stroomt ondertussen weer gestaag leeg. Stef Nijland en Erik Israelsson maken tegen Excelsior weer deel uit van de selectie. Wouter Marinus (knie) en Hervin Ongenda (bovenbeen) ontbreken nog. Het duo haakt vrijwel zeker komende week weer aan. Thanasis Karagounis onderging maandag een nieuwe knie-operatie en de rol van de Griekse aanvaller lijkt dit seizoen uitgespeeld.