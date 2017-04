Verdonk terug in basis PEC: Het was harde en wijze les

Zijn laatste optreden in de Zwolse basis dateert al weer van ruim vier maanden geleden. Calvin Verdonk keek dan ook wel even vreemd op toen hij donderdag in de aanloop naar de wedstrijd tegen Excelsior opeens een plek in de basisformatie kreeg toebedeeld van PEC Zwolle-trainer Ron Jans.

,,Calvin heeft de laatste maanden keihard gewerkt en nooit gemokt over zijn reserverol’’, verklaarde Jans. ,,Calvin is een binnenvetter, maar besefte dat hij zich moest terugvechten na een mindere periode. Zijn positieve instelling heeft hem teruggebracht in het elftal. Hij heeft het zelf afgedwongen.’’

Verdonk had op 26 november thuis tegen FC Groningen (0-4) voor de laatste keer een basisplek in de formatie van trainer Jans. Eind december tegen Heracles (3-0 verlies) viel de Feyenoord-huurling na ruim twintig minuten in voor Danny Holla, na de vroege rode kaart voor Bart Schenkeveld.