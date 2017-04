Voetbalboek Begois krijgt nieuw hoofdstuk

Met een doffe klap viel de deur van de Zwolse directiekamer achter Kevin Begois in het slot. Een brok, een slik, het besef. Zijn voetballeven in Zwolle is, op een handvol potjes na, voorbij. De tweede doelman van PEC kreeg begin deze week van technisch-directeur Gerard Nijkamp de onheilstijding dat zijn contract na vier jaar trouwe dienst niet wordt verlengd. ,, Ik heb even gebaald, maar slapeloze nachten heb ik er niet van. Eén dichte deur opent weer meerdere nieuwe heb ik in de afgelopen achttien seizoenen als betaald voetballer wel geleerd. Nu is de knop om en moet ik verder. Voor PEC Zwolle, maar ook voor mezelf. Ik heb ergere dingen meegemaakt.’’

Debuut

Begois stapte in 2013 binnen bij PEC Zwolle. Al in de openingswedstrijd van het seizoen tegen Feyenoord moest hij na een kwartier het veld op na een blessure van Diederik Boer. ,,We wonnen met 2-1, bleven vijf duels op rij ongeslagen en stonden bovenaan in de eredivisie. Het is een van mijn persoonlijke hoogtepunten bij PEC’’, aldus Begois, die echter nooit vaste waarde wist te worden in het Zwolse doel. Het zorgde nooit voor wrevel bij de ervaren Belg. Sterker, Mickey van der Hart is zijn directe buurman in de Zwolse wijk Wipstrik. ,,Haat en nijd tussen keepers, ik begrijp dat niet. Waarom maken mensen het elkaar soms zo moeilijk? Met Mickey heb ik een hechte band en zagen niet aan elkaars stoelpoten.’’

Groot kind

Bij PEC Zwolle is Begois de nestor van de huidige selectie. ,,Ik heb ik een belangrijke rol in de groep. Ben een luisterend oor en kan de huidige spelers nog wel wat bijbrengen. Ik was zestien toen ik debuteerde bij KV Mechelen. Ik heb drie jaar lang de materialen gesjouwd. Moet je nu om komen… Als voetballer hebben we een geweldig leven. Dat moeten die jonge gasten zich eens realiseren. Bij PEC is Josef Kvida mijn adoptiekindje. Een jong talent uit Tsjechië die bij PEC nog niet in de basis speelt. Daar heeft hij het soms best moeilijk mee. Ik probeer hem te helpen.’’