Vrouwen PEC dagen Ajax uit

Van der Hart baalt van duizendste Zwolse tegentreffer

10 april ZWOLLE - Hij had de meeste balcontacten van alle Zwollenaren op het veld. Tien keer ranselde Mickey van der Hart een bal uit het doel, meer dan een keeper in Zwolse dienst in twee jaar op het bord bracht. Het 2-2 gelijkspel tegen Feyenoord leverde een kostbaar winstpunt op in de degradatiestrijd. Toch wist Van der Hart dat hem een slechte nacht zou wachten. ,,Die eerste goal is mijn gewoon fout.’’