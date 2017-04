Warmerdam mikt op terugkeer naar Ajax

ZWOLLE - Het is een bijzondere week voor Django Warmerdam. Vijf dagen geleden besliste hij in Deventer de IJsselderby tegen Go Ahead Eagles en kreeg hij met PEC Zwolle een heldenonthaal door de eigen aanhang.

Donderdag keerde de verdediger terug op Amsterdamse grond, waar hij als voetballer groot werd en waar hij komende zomer zijn rentree wil maken. Want als het aan Warmerdam ligt, is hij volgend seizoen niet meer te bewonderen in het shirt van PEC Zwolle.

Droom

De 21-jarige Voorhouter kent een sterk jaar onder de vleugels van trainer Ron Jans en dat is ook de beleidsbepalers in de Arena niet ontgaan. Het houdt de droom van Warmerdam in leven. ,,Ik wil voor mijn kans gaan bij Ajax’’, stelt Warmerdam, die ook zag hoe Daley Sinkgraven bij Ajax werd omgeturnd van middenvelder tot linkerverdediger.

Een voorbeeld dat de Zwolse revelatie maar al te graag wil volgen in de hoofdstad, waar hij vorige zomer al een groot deel van de voorbereiding meemaakte onder trainer Peter Bosz. ,,Ik weet wat ik kan en bewijs dat dit seizoen bij PEC Zwolle. Ik heb de jeugdopleiding doorlopen bij Ajax en dan droom je om door te stoten naar het eerste elftal. Daar wil ik de komende jaren voor gaan.’’

Miljoenenaankoop

Warmerdam speelde donderdag met PEC Zwolle in een oefenwedstrijd met 1-1 gelijk tegen Ajax, dat erkende spelers als Diederik Boer, Mateo Cassiera, Hakim Ziyech en Heiko Westermann naar voren schoof. ,,Ajax stelde geen misselijk elftal op’’, zei PEC Zwolle-trainer Ron Jans, die de Braziliaanse miljoenenaankoop David Neres zag opdraven als Warmerdams directe tegenstander.