Zege PEC Zwolle-vrouwen na productieve eerste helft

Na een sterke eerste helft weet trainer Joran Pot bijna zo goed als zeker dat de buit binnen is. Al weet Telstar zich in de tweede helft nog gevaarlijk terug te knokken op het Zwolse kunstgrasveld.

PEC Zwolle komt al rap in de wedstrijd op voorsprong via Rebecca Doejaaren. De jonge spits vindt twintig minuten later opnieuw het net voor haar ploeg. Het is overigens het laatste wapenfeit van Doejaaren; direct na haar tweede goal wordt ze gewisseld.

Wanneer het via Esmee de Graaf in de veertigste minuut zelfs 3-0 wordt, lijkt PEC Zwolle zonder stress de kleedkamer in te kunnen duiken. Al denken ze daar bij Telstar anders over. Nog voordat de scheidsrechter fluit voor de rust, prikt de ploeg via Linda Bakker de aansluitingstreffer binnen (3-1).