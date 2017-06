Catshuisoverleg gaat na het weekend verder

CDA-leider Sybrand Buma zei na afloop dat hij over de inhoud van de gesprekken niks wilde zeggen. Wel zei hij dat er vandaag 'uitvoerig' met elkaar is gesproken. ,,Dat is een heel proces, omdat het over veel gaat.'' Volgens Buma is dat nodig om te bepalen of de vier partijen 'inhoudelijk' weer onderhandelingen kunnen gaan voeren. ,,Het is voor ons nuttig om maandagochtend verder te gaan.'' Ook dan komen de vier weer samen in de ambtswoning van de premier in Den Haag.



Dat 'informele' overleg, onder leiding van informateur Herman Tjeenk Willink, duurt nu al twee dagen. In die tijd proberen VVD, CDA, D66 en GroenLinks het eens te worden over migratie, het onderwerp waarop de vorige formatiepoging op 15 mei strandde. Mogelijk wordt er ook over andere onderwerpen gesproken. De afgelopen dagen hebben de partijen al twee keer eerder gezamenlijk overlegd in het Catshuis. Tussendoor werd er in het Tweede Kamergebouw overleg gevoerd, in wisselende samenstellingen.



Zo ging D66-leider Alexander Pechtold vanmiddag op bezoek bij Jesse Klaver van GroenLinks, om even later aan te schuiven bij VVD'ers Rutte en Zijlstra en CDA'ers Sybrand Buma en Pieter Heerma op de burelen van de liberalen. Pechtold nam daarbij niet zijn gebruikelijke secondant Wouter Koolmees mee – het financiële brein van de partij – maar buitenlandspecialist Sjoerd Sjoerdsma. Hij hield zich tot de verkiezingen bezig met migratie.