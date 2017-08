Dijsselbloem: Conflict over lerarensalaris wordt opgelost

,,We gaan er gewoon over praten. We gaan het oplossen", aldus Dijsselbloem. Volgens hem is over de kwestie 'een iets te opgewonden sfeer ontstaan' en zijn er 'te grote woorden gebruikt'.

Vicepremier en PvdA-leider Lodewijk Asscher zei eerder tegen deze krant dat hij de salarissen van de leraren op Prinsjesdag wil laten stijgen. Zo niet, dan tekent hij de begroting niet, dreigde hij.

Dat dreigement viel verkeerd in de VVD-gelederen. ,,Asscher is niet zo handig bezig”, reageerde VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra toen. ,,Een PvdA-minister heeft een tekort van een half miljard euro op de onderwijsbegroting laten ontstaan. Dan gaat het wel heel ver als je zegt dat de lerarensalarissen omhoog moeten. Dan had je aan de formatietafel moeten gaan zitten.”

Staatsschuld