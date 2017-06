Exitpolls: Partij May grootste, maar verliest meerderheid

De partij van May komt volgens de gezamenlijke poll van de BBC, ITV en Sky vooralsnog twaalf zetels tekort voor een meerderheid. Daardoor zal ze met een andere partij moeten samenwerken om door te kunnen regeren.

Bij de eerste tussenstanden was al te zien dat de partij van de zittende premier een voorsprong had genomen. Haar grote tegenstander Jeremy Corbyn (Labour) heeft volgens de eerste exitpolls op 48 zetels minder dan de Conservatieven.

De positie van May wankelde stevig. Dat kwam door enkele zwakke optredens van de premier. Ook de twee terreuraanslagen in korte tijd deden weinig om de positie van May te verstevigen.