Formatie met GroenLinks mislukt wéér door migratie

De fractieleiders VVD, CDA, D66 en GroenLinks kwamen donderdagochtend voor het eerst sinds de breuk op 15 mei weer gezamenlijk bijeen. In totaal zaten zij zes uur bij elkaar in het Catshuis, verdeeld over twee sessies. In de dagen daarvoor waren er in verschillende samenstelling al diverse gesprekken tussen de hoofdrolspelers. Woensdag zaten Klaver en Rutte samen thuis in het huis van Tjeenk Willink in Den Haag. Maandag kwamen Rutte, Buma en Pechtold daar al bij elkaar.



Nu de poging met GroenLinks wederom op niets is uitgelopen, blijven er nog maar weinig opties over om tot een meerderheidskabinet te komen. Ook met de ChristenUnie kunnen VVD, CDA en D66 een meerderheid vormen in beide Kamers, maar die combinatie heeft D66 eerder getorpedeerd.