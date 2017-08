Hope Hicks (28) hoofd communicatie van Trump

De functie van communicatiedirecteur van het Witte Huis is vacant sinds het vertrek van Anthony Scaramucci eind juli. Hij is slechts tien dagen in dienst geweest. In die periode vertrok woordvoerder Sean Spicer en vervolgens stafchef Reince Priebus. De laatste werd in interviews met CNN en The New Yorker volkomen afgebrand door Scaramucci. Die suggereerde dat Priebus informatie lekte naar de media en zette hem weg als een paranoïde schizofreen.