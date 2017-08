Iran dreigt na sancties VS: nucleaire deal binnen paar uur te stoppen

,,Als Amerika terug wil naar het instellen van sancties, dan zal Iran binnen korte tijd, niet een week of een maand, maar binnen een paar uur, terugkeren naar de condities van voor de onderhandelingen'', aldus Rohani, die spreekt van een 'vijandige breuk' van de deal door president Trump.

De sancties die de VS onlangs oplegde verbreken het akkoord dat Iran in 2015 sloot met de VS, Rusland, China en drie Europese landen. In de deal staat dat Iran zijn nucleaire programma voor een groot deel opgeeft in ruil voor opheffing van de meeste sancties.

,,De VS heeft laten zien dat het geen goede partner en betrouwbare onderhandelaar is", gaat Rohani verder. ,,Degene die vervalt in dreigementen en sancties zijn gevangenen van hun eigen waanideeën." De president voegt er wel aan toe dat Iran loyaal wil blijven aan de deal, die heeft geleid tot 'samenwerking en vertrouwen met de wereld'.

Raketprogramma

Rohani ging niet verder in op zijn dreigement. Onduidelijk blijft dus of Iran mogelijk opnieuw start met de verrijking van grote hoeveelheden uranium. Ook is niet bekend of het land in staat is zulke hoeveelheden uranium - die nodig zijn voor de ontwikkeling van kernwapens - te verrijken. Iran produceert op dit moment alleen lage hoeveelheden voor kernenergie en medische doeleinden.

De VS legde eind juli nieuwe sancties op aan zes Iraanse bedrijven voor hun rol bij de ontwikkeling van een ballistisch raketprogramma nadat Teheran een raket had gelanceerd die een satelliet in een baan rond de aarde kan zetten.