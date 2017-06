LIVE: Partijen likken hun wonden, hoe nu verder?

Pechtold 'uiterst teleurgesteld' en weet niet hoe nu verder

12 juni D66-leider Alexander Pechtold is ,,uiterst teleurgesteld" dat het onmogelijk is gebleken een kabinet te vormen van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Hij wil geen schuldige aanwijzen, maar sprak wel van ,,politiek onvermogen en politieke onwil''. GroenLinks zei vanavond ,,nee'' tegen een eindvoorstel van informateur Herman Tjeenk Willink over het vluchtelingenbeleid. D66 was daarmee wel akkoord, net als VVD en CDA.