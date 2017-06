'May had mijn stem, nu weet ik het niet meer'

May heeft in de laatste weken veel krediet verspeeld, mede door de nasleep van de aanslagen in Londen en Manchester. Als minister van Binnenlandse Zaken sneed ze fors in het budget van de politie, waarmee de veiligheid mogelijk in het geding kwam. Het korps in Halifax steunt hierom Labour en roept burgers op hetzelfde te doen. In de stad, waar bijna 60 procent van de bevolking tijdens het EU-referendum ‘Leave’ stemde, duwt May bekeerlingen van zich af.



,,Ze had mijn stem”, geeft John Rodgers (53) aan op de trappen van Dean Clough Mill. Over de schouder van de Brexiteer bungelt een sporttas. ,,Nu weet ik het niet meer. Ik dacht dat May wat betreft daadkracht op Margaret Thatcher leek. Ze is geen schim van de Iron Lady. Gaat zij ons behoeden voor terrorisme? Ik overweeg, net als vroeger, op Labour te stemmen. Corbyn vind ik ook niets, maar hij komt sterk over en staat achter de Brexit.”



Thatcher geldt voor de oudere generatie in deze streek als de beul van het Noorden. De premier demonteerde stapsgewijs de industrieën die de streek ruim een eeuw van werk voorzagen. Ze sloot de subsidiekraan af. Staalbedrijven, koolmijnen en textielfabrieken moesten net zo efficiënt worden als hun Duitse en Japanse concurrenten. Dat mislukte vrijwel overal, waardoor de werkgelegenheid verdween.



,,De bijl vergeet, maar de boom niet”, zegt Gregory O’Connor (66) filosofisch. ,,Thatcher kapte ons om. Nu doet May alsof dat allemaal niet is gebeurd. Ik stem, zoals altijd Labour, zij het niet van harte. Corbyn doet het aardig, maar is geen leider.”