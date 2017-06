Partijen uiten fel kritiek op afhaken GroenLinks

Sjaak Bral voorziet foto's Catshuis van komisch commentaar

15:52 Terwijl de wereld in de fik stond, beraadden vier heren zich over de toekomst van Nederland - en in het bijzonder die van hun eigen partij. Een fotoverslag van Sjaak Bral, onze buitengewoon speciale verslaggever in de bosjes bij het Catshuis.