Raad van State maakt zich zorgen over nieuwe wet open overheid

Interview 'De LPF was blufpoker, een machocultuur'

8:09 Ze hadden nooit moeten gaan regeren. Het was een onmogelijke verzameling ego's die in een allesvernietigende totaalruzie terechtkwam. Die conclusie trekt de LPF-fractie vijftien jaar later. NOS-verslaggever Joost Vullings tekende hun herinneringen op in het boek Kinderen van Pim.