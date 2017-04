Schippers: Formatie duurt nog wel even

Er zijn nog altijd ‘grote verschillen’ tussen de vier partijen die proberen een kabinet te formeren. ,,Dit proces is niet zomaar klaar”, zei informateur Edith Schippers zojuist tijdens haar wekelijkse persconferentie over de voortgang van de formatie.

VVD, CDA, D66 en GroenLinks begonnen vorige week vrijdag aan de gesprekken. ,,Er is nog totaal geen zicht op welke uitkomst dan ook. Er zijn nog geen fiches ingevuld of afgetikt”, zei Schippers over de onderhandelingen. ,,In die fase zitten we nog helemaal niet.”

Wel zijn er afgelopen week 'zes tot acht onderwerpen' de revue gepasseerd. Volgens haar is vooral gesproken over de financiële ruimte die er de komende jaren is. Daarnaast kwamen de arbeidsmarkt, migratie, het klimaat en de tegenstellingen in de samenleving aan de orde.

Deskundigen

Pas sinds gisteren wordt er echt onderhandeld. Eerst gaven de onderhandelaars de vloer aan een aantal experts en adviseurs van de overheid om hun visie geven op de toestand van het land. Schippers zei dat er mogelijk nog meer deskundigen worden uitgenodigd om ‘vanuit de praktijk’ hun licht over onderwerpen te laten schijnen.

Dat de onderhandelaars eind april een weekje pauzeren is volgens Schippers nodig omdat de politici net uit de verkiezingscampagne komen, waarin ze bovendien hun familie weinig hebben gezien. Ze zei niet meer te weten wie met het idee voor de ‘formatievakantie’ op de proppen kwam. Maar een paar dagen rust kan de kans van slagen bevorderen, denkt Schippers.

Groen Links-leider Jesse Klaver is blij met een rustdag op vrijdag, schreef hij. 'We hebben afgesproken niet op vrijdag te vergaderen. Fijn, want dan ben ik het liefst bij mijn kinderen. Zeker als het zulk lekker weer is.'

Vaart